الرئيس الإيطالي: سقوط ضحايا مدنيين في غزة غير مقبول

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أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، أن سقوط ضحايا مدنيين في غزة أمر غير مقبول.

وجاءت تصريحات ماتاريلا، على هامش حفل تبادل التهاني بمناسبة نهاية العام مع ممثلي المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، حيث تحدث عن الحرب الجارية في الشرق الأوسط منذ أسابيع.

واعتبر ماتاريلا، أن هذا السيناريو يجعل الحالة الإنسانية في تلك الأراضي (الفلسطينية) أكثر خطورة، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأكد الرئيس الإيطالي، أن الأزمة الجيوسياسية تخاطر بإغراق النظام العالمي السابق دون أن يلوح نظام جديد في الأفق.

وتابع: "الحرب الروسية على أوكرانيا مع العدد الكبير للضحايا والتدمير الهائل أمر غير المقبول".