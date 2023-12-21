المركزي البرازيلي يخفض توقعات النمو لعام 2024 بسبب تباطؤ الاستهلاك

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خفض البنك المركزي البرازيلي، توقعاته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي لعام 2024، وسط تراجع قوي في استهلاك الأسر في مواجهة سياسات نقدية متشددة.

ويتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 7ر1% العام المقبل، مقابل 8ر1% في توقعات صدرت في سبتمبر الماضي.

كما يتوقع البنك نمو الأنشطة بواقع 3% في 2023، مقابل 9ر2% في توقعات سابقة بحسب تقرير التضخم الربع سنوي الذي نشر اليوم الخميس.

وكتب خبراء البنك المركزي في التقرير "يشمل السيناريو المحتمل زيادة وتيرة النمو خلال 2024، بما في ذلك اعتدال استهلاك الأسر، وانتعاش الاستثمارات، وتوازن الحسابات الخارجية الذي لايزال مناسبا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبالنسبة للشهور الأخيرة من 2023، يتوقع البنك تحقيق فائض قياسي في الميزان التجاري، وهو ما من شأنه أن يدعم الحساب الجاري للبلاد.