قال الدكتور هشام بخيت، عضو التفاوض المصري مع الجانب الإثيوبي، إن مصر دخلت في سلسلة من التفاوض منذ 10 سنوات، ولكن الفترة الأخيرة بدأت في يوليو من هذا العام، وسط تفاؤل مصري حذر.

وأوضح خلال حوار خاص ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن اجتماع الجانب المصري مع الإثيوبي شهد محاولة من الطرف الآخر للانتقاص من كل التفاهمات التي جرى التوصل لها سابقا، موضحا أن أديس أبابا بدأت في وضع جمل مطاطة يعاد تفسيرها بشكل غير منطقي.

وذكر أن الجانب الإثيوبي، حاول إضافة وإقحام نقاط ليست ذا صلة في اجتماعه مع الفريق المصري، مضيفا أن مسودة واشنطن كانت الأكثر وضوحا في الأربع جولات الأخيرة مع أديس أبابا.

وأضاف أن فريق التفاوض المصري شعر أنه يعود إلى نقطة البداية في أثناء التفاوض مع الجانب الإثيوبي، قائلا إن السودان لها نفس التحفظات والمشاكل التي تتحدث فيها مصر.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، أول أمس، أن الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة "لم تسفر عن نتيجة"، مع استمرار مواقف إثيوبيا التي ترفض الأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطى التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وذكر البيان أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.