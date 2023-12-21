لجنة حقوقية أممية تنتقد أستراليا وتطلب منها جعل الحبس الاحتياطي استثناء

انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أستراليا؛ بسبب العدد الاستثنائي للأشخاص المحتجزين احتياطيا في البلاد، بحسب ما أوضحه تقرير نشر اليوم الخميس.

ودعت اللجنة، كانبرا إلى رفع السن القانونية للمسئولية الجنائية في البلاد، والمحدد حاليا بواقع 10 أعوام، وإلى فرض حظر كامل على ارتداء أغطية البصق، وعلى استخدام الحبس الانفرادي للأطفال، وعلى التفتيش الروتيني في السجون عن طريق تجريد الأشخاص من ملابسهم.

وقالت اللجنة، إنه في بعض المواقع التي تمت زيارتها، كان ما يصل إلى 70% من نزلاء السجون قيد الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن احتجاز شخص ما قيد المحاكمة، يجب أن يكون استثناء وليس قاعدة.

وكانت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، زارت أستراليا في أكتوبر من عام 2022، ولكنها أنهت الزيارة بعد أن تم منعها من الوصول إلى السجون ومرافق الصحة العقلية في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنها لاقت استقبالا فظا، وكان في بعض الأحيان، عدائيا، من عدد من السلطات والمسئولين الحكوميين.