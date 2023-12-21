إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يحاول تحقيق إنجازات في غزة قبل إعلان وقف إطلاق النار

قال موقع «Ynet» العبري، إن خان يونس قد تكون المحطة الأخيرة فيما يسميه جيش الاحتلال الإسرائيلي «المرحلة الصعبة» من الحرب، حيث يحاول تحقيق المزيد من الإنجازات قبل إعلان وقف إطلاق النار.

ونقلت «روسيا اليوم» عن الموقع الإسرائيلي قوله إن «الخطوة ستكون التالية أكثر تواضعا»، موضحًا أن «الأخبار التي نشرت في اليومين الأخيرين عن توسيع نطاق النشاط البري للجيش الإسرائيلي تشير إلى أمرين؛ أولهما عدم النجاح في تطهير البوابات الشمالية لقطاع غزة من المقاومة، وثانيهما أن الجيش يشم رائحة النهاية، ويحاول تحقيق المزيد من الإنجازات قبل إعلان وقف إطلاق النار».

واعتبر أن «هذه الأيام يمكن أن تسمى ترتيبات نهائية في غزة»، موضحًا أن «الهدف منها مرتبط بتسهيل تواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يجب أن يحدث في النصف الأول من شهر يناير».

ورجح لموقع العبري عودة جزء كبير من جنود الاحتياط إلى ديارهم، قائلًا إن «الجيش سيكون منشغلا بتدريب شريط أمني يفصل القطاع عن المستوطنات المحيطة به، بعرض حوالي كيلومتر واحد».

وذكر الموقع أنه «سيتعين على مئات الآلاف من سكان غزة مواجهة وضع مستحيل»، مضيفًا: «لن يسمح لجزء كبير منهم بالعودة، لأن منازلهم كانت في المنطقة الأمنية، وفقد آخرون منازلهم والبنية التحتية المادية والاجتماعية في الأحياء والمدن التي يعيشون فيها».