القوات الجوية الأوكرانية تسقط 34 من أصل 35 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من التصدي لغالبية الطائرات المسيرة الروسية في موجة أخرى من الهجمات التي تم شنها خلال الليل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق تليجرام صباح اليوم الخميس، إنه تم تدمير 34 من بين إجمالي 35 طائرة مسيرة عند الاقتراب.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية نشطت في عدة مناطق، بما في ذلك حول العاصمة كييف.

وبعد مرور نحو عامين على بدء العملية العسكرية الروسية، تعلن أوكرانيا حاليا عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة كل ليلة تقريبا، وتعتمد بشكل كبير في دفاعها على أنظمة الأسلحة الغربية.

وهذا سبب آخر يجعل كييف تأمل بشدة في عدم توقف المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تتعثر حاليا.