 عزت الرشق: لم يعد لنتنياهو الفاشل من خيار إلا الموت سياسيا أو المحاكمة والسجن كمجرم حرب وفاسد - بوابة الشروق
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عزت الرشق: لم يعد لنتنياهو الفاشل من خيار إلا الموت سياسيا أو المحاكمة والسجن كمجرم حرب وفاسد


نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:45 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:45 م

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إنه لم يعد لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلاّ الموت سياسياً أو المحاكمة والسجن.

وأوضح الرشق، في بيان نشرته حركة حماس، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام، مساء الخميس: "لم يعد لنتنياهو الفاشل من خيارٍ إلاّ الموت سياسياً أو المحاكمة والسجن كمجرم حرب وفاسد؛ هذه هي الحقيقة التي يتهرّب منها، ويخاف من مواجهتها، بدعايات سخيفة وبتصريحات حمقاء".

وأضاف: "أمَّا شعار الانتصار والقضاء على حماس الذي يرفعه هو وأركان حربه المجرمون، فهو وهمٌ وسراب لن يتحقّق، وسيتحطّم على صخرة وصمود شعبنا وبسالة مقاومتنا المظفرة".

وأكد: "سيبقى شعبنا صامداً راسخاً مدافعاً عن أرضه ومقدساته، وسيرحل الغزّاة شذّاذ الآفاق عن أرضنا، فنحن أصحاب الأرض الباقون، والاحتلال إلى زوال".

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