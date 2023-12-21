ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن حركة المقاومة حماس، تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مع إسرائيل الإفراج عن مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات.



وكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن الصفقة التي طرحها الاحتلال تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة، مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين، وتتضمن الصفقة أيضاً انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، وإن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية أخرى بغزة.



وفي هذا السياق نتعرف على أحد الأسماء البارزة المطروحة ضمن الصفقة المقبلة، وهو أحمد سعدات:



أحمد سعدات، هو أحد الشخصيات البارزة في فلسطين، شغل منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ووضع في سجن أريحا قبل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للسجن واختطافه بتهمة اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعاب زئيفي عام 2001.



اسمه كاملاً أحمد عبد الرسول سعدات، ولد في 23 فبراير 1953، في مدينة البيرة شمال القدس المحتلة، جذور عائلته تعود لقرية دير طريف بالرملة، وهجّرت منها سنة 1948.



تلقى تعليمه في مدرسة الأمعري الابتدائية، وهي إحدى المدارس التابعة لوكالة الأونورا، وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي، واهتم بدراسة الرياضيات في معهد المعلمين بمدينة رام الله وتخرج فيه عام 1975.



انضم عام 1969 إلى منظمة الجبهة الشعبية، التي واصل نضاله في صفوفها حتى سنة 1981، وتدرج سعدات في السلم التنظيمي للجبهة وتقلد مسئولية قيادة الجبهة الشعبية في الضفة الغربية عام 1994، وأعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للجبهة الشعبية في المؤتمرين الخامس والسادس اللذين انعقدا في 1993 و2000.



وخلال المؤتمر العام السابع للجبهة الشعبية الذي انعقد أواخر سنة 2013، أعيد انتخابه بالإجماع أمينا عاما للجبهة، وهو داخل سجون الاحتلال، بالإضافة لعضويته في المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.



اعتقل سعدات أكثر من مرة، على مدار تاريخه النضالي، كانت أول مرة سنة 1969 واستمرت فترة احتجازه 3 أشهر، ثم أفرج عنه ليعاد اعتقاله مرة أخرى سنة 1970 وقضى سنتين و4 أشهر في سجون الاحتلال، وعام 1973 أعيد اعتقاله وأودع السجن 10 أشهر ثم أفرج عنه وبقي تحت المراقبة، ثم اعتقل لمدة 45 يوماً في سنة 1975، وفي 1976 اعتقل 4 سنوات، ثم سنتين ونصف عام 1985.



وأصبح مطلوبا أمنيا لدى قوات الاحتلال، وتواصلت مطاردته حتى 1992 وأعيد اعتقاله إداريا لمدّة سنة وشهر قضاها ممنوعا من الزيارات بقرار من إدارة سجن الاحتلال.



احتجز مع المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعاب زئيفي، عام 2002، وفي 2006 وبمجرد انسحاب المراقبين البريطانيين والأميركيين من سجن أريحا، اجتاحت نحو 20 آلية عسكرية إسرائيلية المجمع وتم القبل عليه.



وفي 25 ديسمبر 2008 حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على أحمد سعدات ورفاقه بالسجن لمدة 30 عاما.



ولسعدات دراسات ومقالات سياسية في بعض المجلات والصحف، وصدر له سنة 2017 كتاب "صدى القيد".