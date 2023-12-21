يقدم المطرب علي الألفي في الثامنة مساء الخميس المقبل حفلًا غنائيًّا على مسرح جرامافون مصر الجديدة.

وتخصص جرامافون نسبة من إيرادات حفلاتها لدعم القضية الفلسطينية، ودعم أهالي غزة.

ويقدم الألفي خلال حفله مجموعة من أغنياته الخاصة، منها ماتتعودش على حاجة، وما تنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة، وعندي إحساس بالونس، والبنت اللي سهرانة، بالإضافة إلى مختارات من روائع الزمن الجميل ونجوم الطرب في مصر والعالم العربي.

جدير بالذكر أن المطرب علي الألفي بورسعيدي النشأة والمولد، بدأ الغناء في سن مُبكّر،وتخرج من كلية الهندسة جامعة قناة السويس، وحصل على لقب سوبر ستار جامعة قناة السويس بعد حصوله على لقب أفضل صوت على مستوى الجامعة لـ4 سنوات متتالية، وقدم العديد من الحفلات في دار الأوبرا وساقية الصاوي وغيرها من الأماكن الفنية المميزة.