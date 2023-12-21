زيلينسكي: كييف تطور تكتيكات الطائرات المسيرة لمحاربة روسيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيرة من جميع الأنواع في دفاعها ضد الغزو الروسي.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو الأربعاء: "هذه أولوية واضحة للدولة وطريقة ملموسة لحماية أرواح محاربينا".

وأوضح أنه تحدث في مشاورات مع الحكومة والجيش في كييف بشأن الطائرات المسيرة المخزنة وما هو مطلوب على خط المواجهة.

وقال زيلينسكي: "سيتم تسريع الخدمات اللوجستية". وأضاف أنه يجري العمل أيضا على تحسين فعالية الطائرات المسيرة.

وازدادت أهمية الطائرات المسيرة من جميع الأحجام بشكل كبير خلال ما يقرب من 22 شهرا من الحرب.

ويستخدم الجنود الأوكرانيون والروس طائرات مسيرة صغيرة للتصوير بهدف مراقبة كل حركة لبعضهم البعض في ساحة المعركة. ويمكن لهذه الطائرات أيضا إسقاط عبوات ناسفة صغيرة فوق الدبابات أو الخنادق.

ويستخدمها الأوكرانيون للتعويض جزئيا عن مخزوناتهم المنخفضة من ذخيرة المدفعية، لكن روسيا لديها تقنية فعالة للغاية للتشويش على إلكترونيات الطائرات المسيرة الخاصة بأعدائها.

وفي الوقت نفسه، تستخدم روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع ضد أهداف مدنية في المدن الأوكرانية كل ليلة تقريبا، والتي تصطدم بهدفها بشحنة متفجرة في نهاية رحلتها.

وتعمل أوكرانيا على تطوير طائراتها المسيرة وزيادة مداها. ومع ذلك، فإن الضرر الذي تسببه عند مهاجمة أهداف في روسيا محدود حتى الآن.