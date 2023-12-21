 إندونيسيا تطرح تأشيرات متعددة الدخول لمدة 5 أعوام لجذب الزائرين - بوابة الشروق
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إندونيسيا تطرح تأشيرات متعددة الدخول لمدة 5 أعوام لجذب الزائرين

(د ب أ)
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 5:30 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 5:30 م

أعلنت إندونيسيا اليوم الخميس، سياسة جديدة تطرح تأشيرات متعددة الدخول لمدة خمسة أعوام للأجانب الذين يريدون زيارة البلاد من أجل السياحة أو العمل.

وقال كبير المسئولين في شئون الهجرة سيلمي كريم، إن السياسة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء، تعد جزءا من جهود الحكومة لزيادة أعداد الزائرين الأجانب وتعمل على تحفيز الاقتصاد.

ونقلت وكالة انتارا الإندونيسية للأنباء عن كريم القول: "التأشيرة متعددة الدخول تقدم خيارا ملائما للأجانب الذين يتنقلون كثيرا".

وأضاف أن التأشيرات الجديدة، التي تتيح البقاء في إندونيسيا لمدة تصل إلى 60 يوما لكل زيارة، ستسهل عملية الدخول، وتجعل إندونيسيا أكثر جاذبية للمسافرين المحتملين.

وتسعى إندونيسيا لجذب 40 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2025. وحتى الثامن من ديسمبر الجاري، استقبلت إندونيسيا نحو 10 ملايين سائح أجنبي، متجاوزة الهدف الذي حددته وزارة السياحة وهو 8.5 مليون سائح.


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