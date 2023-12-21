طالبة تطعن زميلتها في مدرسة شمالي ألمانيا

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طعنت طالبة - 16 عاما، زميلتها بسكين في مدرسة ببلدة كوكسهافن الساحلية شمالي ألمانيا لتلحق بها إصابة شديدة اليوم الخميس، حسبما ذكرت الشرطة.

ونقلت سيارة إسعاف الطالبة المصابة إلى المستشفى. وذكر متحدث باسم الشرطة أن إصاباتها لا تهدد حياتها.

وطعنت الطالبة زميلتها خلال مشاجرة بالفصل لم يتبين سببها إلى الآن، فيما شاهد الطلاب الآخرون المشاجرة.

وعلى ما يبدو اضطر معلم وطلاب آخرون إلى التدخل لمنع المعتدية من إحداث المزيد من الضرر بزميلتها.

وفي نهاية مايو، طعن طالب - 17 عاما، زميله - 16 عاما، بسكين في حمام بإحدى المدارس المهنية في فيلدسهاوزن قرب بريمن. وقضت محكمة في أودنبرج باحتجاز الجاني في مستشفى للصحة النفسية.