يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، حفلا فنيا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، وذلك فى السابعة من مساء الاثنين المقبل على المسرح القومي بالعتبة.

من جانبه، أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى أن وزارة الثقافة تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواهب الشبابية فى مختلف المجالات، وتأتى مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لتسهم في حرص وزارة الثقافة على اكتشاف المبدعين والعمل على صقل مواهبهم .

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، والمشكل من الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، والدكتورة هويدا حرك.

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان.