الحكم على وزير الداخلية البولندي السابق بالسجن لمدة عامين

قضت محكمة وارسو الجزئية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عامين على وزير الداخلية البولندي السابق، ماريوس كامينسكي.

وقد أساء السياسي البولندي استخدام صلاحيات وظيفته عندما كان يشغل منصب رئيس "هيئة مكافحة الفساد" في الحكومة القومية المحافظة في ذلك الوقت، بقيادة حزب "القانون والعدالة".

كما أصدرت المحكمة حكما بحق النائب السابق لرئيس "هيئة مكافحة الفساد"، ماتشيج فوتشيك، بالسجن لمدة عامين.

وتم منع السياسيين الاثنين اللذين ينتميان لحزب "القانون والعدالة"، من تولي مناصب عامة لمدة خمسة أعوام، وفقدان مقعديهما في البرلمان.

وكان كامينسكي قد حُكم عليه بالفعل في مارس من عام 2015، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة سوء استغلال منصبه في المحكمة الابتدائية.

وكان سبب الإدانة هو قضية تم الكشف عنها عام 2007، حيث تردد أن مكتب كامينسكي قد دبر بشكل متعمد قضية فساد من أجل تشويه سمعة وزير الزراعة آنذاك أندريه ليبر . وتقدم كامينسكي باستئناف على الحكم.

وبعد تولي حكومة حزب القانون والعدالة السلطة في خريف عام 2015، أصدر الرئيس أندريه دودا عفوا عن كامينسكي في قرار مثير للجدل، على الرغم من أنه كان يتم نظر الاستئناف. ولذلك تم اسقاط القضية بعد فترة وجيزة من تولي كامينسكي منصب وزير الداخلية.

وألغت المحكمة العليا العفو عن كامينسكي في يونيو الماضي، وهو ما أجبره على المثول للمحاكمة مجددا.

وعلى الرغم من ذلك، قال دودا مساء اليوم الأربعاء إن العفو الذي أصدره عن السياسيين عام 2015 لا يزال ملزما من الناحية القانونية.