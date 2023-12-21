قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا في قيم الحرارة اليوم، نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وغطاء سحابي يحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن العظمى على القاهرة 20 درجة، لافتة إلى أن الأجواء شتوية لطيفة نهارًا على المحافظات الشمالية، ومعتدلة على المحافظات الجنوبية.

ونوهت أن قيم الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ ليلًا، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، موضحة أن الصغرى تتراوح ما بين 12 إلى 13 درجة على القاهرة، وتصل إلى 8 درجات في محافظات الصعيد.

وأشارت إلى تأثر البلاد اليوم بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، منوهة أن سرعات الرياح التي تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/ الساعة، تعمل على إثارة الرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية.

وحذرت من التدهور الكبير في الرؤية الأفقية ببعض الأماكن في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، مضيفة أن مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ومناطق أقصى غرب البلاد، تشهد فرص أمطار خفيفة اليوم.

ولفتت إلى استمرار التقلبات الجوية غدًا، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ارتداء كمامات مع إثارة الرمال والأتربة، والمواطنين ارتداء ملابس شتوية ثقيلة على مدار اليوم.

وذكرت أن فرص الأمطار تزداد على المناطق الساحلية الجمعة، لتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، مختتمة أن غدًا البداية الرسمية لفصل الشتاء والذي يستمر لـ3 أشهر.