دوت صافرات الإنذار خلال اجتماع بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك بسبب رشقات صاروخية أطلقت من غزة.

وقال موقع «Ynet»، إن لابيد، اجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في رمات غان، في تل أبيب، وخلال الاجتماع دوت صافرات الإنذار عقب إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، مشيرا إلى إجلاء المشاركين إلى منطقة محمية.

وقال لابيد لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: «هذا مثال صغير لما حدث في إسرائيل في الأشهر الأخيرة»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانطلاق 35 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب، عقب سماع دوي انفجارات متتالية في تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات أخرى، بحسب وكالة «رويترز».

واعترضت منظومة الدفاع الإسرائيلية، صواريخ فوق العاصمة التجارية لإسرائيل، تم إطلاقها من قطاع غزة، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن رشقة الصواريخ اليوم على تل أبيب وضواحيها، هي الأكبر منذ بدء التصعيد الأخير في السابع من أكتوبر الماضي.