صحة غزة: قنص وقتل إحدى العاملات في مستشفى العودة المحاصر

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قنص وقتل إحدى العاملات في مستشفى العودة المحاصر بشمال غزة.

وأضافت عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، أن المحاصرين داخل مستشفى العودة في حالة رعب وقنص واعتقال و تعذيب وبلا ماء وبلا طعام وبلا دواء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم الخميس، إنه لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة، واصفة مشاهد مرضى متروكين دون طعام وماء بأنها "لا تحتمل".

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بأنها قادت بعثات إلى مستشفيَين أصيبا بأضرار بالغة هما الشفاء والأهلي العربي "المعمداني" في شمال قطاع غزة الأربعاء.

وصرّح ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن "طواقمنا تعجز عن وصف الوضع الكارثي الذي يواجهه المرضى والطواقم الطبية" الذين ما زالوا هناك.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، 70% منهم من النساء والأطفال.