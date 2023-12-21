تجديد حبس سائق لاتهامه بدهس ميكانيكي في قصر النيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة عابدين حبس سائق لاتهامه بدهس ميكانيكي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستعلام عن السيارة، وعرضه علي الطب الشرعي.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل مفاده وفاة فني ميكانيكي بإحدى الهيئات، متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذت بالفرار، حال عبوره الطريق أعلى أحد الكباري.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتم ضبط قائد السيارة.

بمواجهته المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.