قيادي في حماس: نحن والمصريون في صف واحد لوقف العدوان وإيصال المساعدات

قال القيادي في حركة حماس غازي، إن «كل القضايا مطروحة على طاولة المناقشات، خلال الزيارة التي يجريها وفد رفيع المستوى من الحركة للقاهرة».

وأضاف في تصريحات لتليفزيون «العربي»، مساء الخميس: «نحن والمصريون في صف واحد لوقف العدوان وإيصال المساعدات وترتيب البيت الفلسطيني».

وأشار إلى أن «مصر تبذل جهدا كبيرا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة»، نافيًا إجراء مفاوضات حول الأسرى من دون وقف العدوان.

وشدد على أن «إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية يجب أن تكون بيد الشعب الفلسطيني»، مؤكدًا أن الحركة لن تقبل أن تفرض إسرائيل وأمريكا رؤيتهما للوضع الفلسطيني.

وأكمل: «لن نسمح للأمريكيين بالتدخل في إعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني لتطويع غزة.. نحن على مفترق طرق بعد 7 أكتوبر وهناك مساحة مهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني».

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، الخميس، أن «الفصائل الفلسطينية اتخذت قرارا وطنيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل مع إسرائيل، إلا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة».

وقالت الحركة عبر حسابها على «تليجرام»، إن «الفصائل الفلسطينية أكدت أن هناك قرارًا وطنيًا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وقالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن إسرائيل أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة معتقلين بارزين دون أن تذكر أي أسماء.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، احتجزت «حماس» نحو 239 شخصا خلال عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف قتيل فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.