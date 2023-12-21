فيلم Hollywoodgate يحصد النجمة الذهبية بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي، فيلم ماشطات، بينما حصد النجمة البرونزية فيلم على قارب أدامان، ونال النجمة الفضية: (مناصفة) فيلم سبعة أشتية في طهران، وعدم الانحياز: مشاهدة من بكرات لابودوفيتش، فيما فاز بالنجمة الذهبية فيلم Hollywoodgate.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة المنتجة كاترين دوسار، والمخرجة جيهان نجيم، وإبراهيم شدّاد، والمخرج شريف القطشة، والمنتجة لمياء الشرايبي.

وافتتح قبل قليل حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، بفقرة غنائية لفرقة "كايروكي"، كان من بينها أغنية "تلك القضية" التي قدمها للقضية الفلسطينية، كما قدم أيضا أغنية "أنا نجم".

الحفل الذي تقدمه ناردين فرج، من إخراج هشام يحيي، يقام بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وسميح ساويرس رئيس مجلس إدارة المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وماريان خوري المدير الفني، وعدد من الفنانين أبرزهم يسرا والهام شاهين وأسماء جلال، وأحمد حاتم، وأحمد مجدي، والفنان أحمد كمال.

وقدم المهرجان خلال الحفل، تحية للفنانين الراحلين خلال الفترة الأخيرة، خلال حفل ختام الدورة السادسة الذي انطلقت فعالياته قبل قليل، وهم: أشرف عبد الغفور، وطارق عبد العزيز، وأشرف مصيلحي ومصطفى درويش، والمخرجان أحمد سامي العدل، وأحمد البدري، والمنتجة ناهد فريد شوقي.

كما تم تكريم، الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.