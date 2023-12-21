 حازم إمام : الزمالك توصل لإتفاق مع لشبونة لتسديد غرامة شيكابالا - بوابة الشروق
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حازم إمام : الزمالك توصل لإتفاق مع لشبونة لتسديد غرامة شيكابالا

كريم صلاح
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 11:57 ص

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي الزمالك توصل لإتفاق مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بخصوص الغرامة الموقعة على القلعة البيضاء بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية :" ما اعرفه أن الزمالك توصل لإتفاق لتسديد الغرامة بالكامل فالنادي البرتغالي يرفض التقسيط خاصة وأن القضية مثارة منذ سنوات عديدة".

وأضاف :" روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لم يتدخل في الأزمة كما أشيع".

وتبلغ قيمة غرامة شيكابالا مليون ونصف مليون يورو والتي تسببت في إيقاف القيد بالقلعة البيضاء.


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