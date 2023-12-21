القاهرة والناس تقدم تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان الجونة بدورته السادسة

تقدم قناة القاهرة والناس تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بحضور كبار نجوم الفن، حيث أقيمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة خلال الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري في دورة استثنائية، وسيشهد حفل الختام العديد من المفاجآت.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العرض الأول لفيلم the goat، وحرص عدد من نجوم الفن على مشاهدة الفيلم وسط الجمهور، وستختتم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد أسبوع حافل بالأفلام والفعاليات الفنية المتضامنة مع غزة.

وقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسما خاصا بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي عرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

واتفقت إدارة مهرجان الجونة مع الفنان أمير عيد لإحياء حفل الختام كمفاجأة لضيوف المهرجان، وقد طرحت فرقة كايروكي مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم تلك قضية، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل الحرب والمعاناة التي يمر بها أهالي غزة خلال الفترة الحالية.