مجلس الوزراء الفلسطيني: الاحتفالات بعيد الميلاد تقتصر على الشعائر الدينية فقط

أكد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبعد التشاور مع الكنائس المسيحية، فقد تقرر اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لهذ العام على الشعائر الدينية.



وقال المجلس، إنه قرر بناء على توجيهات الرئيس وبعد التشاور مع رؤساء الكنائس المسيحية، أن تقتصر الاحتفالات بعيد الميلاد لهذا العام على الشعائر الدينية، حيث تقام فيها الصلوات على أرواح الشهداء، وتتعزز فيها الوحدة الوطنية، أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.



نقلت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".