 شركة فيسكو الروسية تدشن خطا بحريا مباشرا بين مصر وروسيا لنقل حاويات البضائع - بوابة الشروق
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شركة فيسكو الروسية تدشن خطا بحريا مباشرا بين مصر وروسيا لنقل حاويات البضائع

روسيا اليوم
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 2:32 ص | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 2:32 ص

أطلقت مجموعة النقل "فيسكو" الروسية خطا بحريا منتظما يربط مدينة الإسكندرية المصرية مباشرة بميناء نوفوروسيسك الروسي.

 

وجاء في بيان للمجموعة: "دشنت مجموعة فيسكو للنقل من أجل تطوير طرق التجارة الخارجية خطا بحريا منتظما، يربط الإسكندرية مباشرة مع (ميناء) نوفوروسيسك دون الدخول إلى موانئ إعادة الشحن".

وقد وصلت أول سفينة حاويات "فيسكو أسكولد" بسعة 1800 حاوية إلى الإسكندرية اليوم، 20 ديسمبر، وسيستغرق وقت السفر من الإسكندرية إلى نوفوروسيسك 6 أيام.

ووفقا للمجموعة فإن "تدفق البضائع المستوردة من مصر يشمل الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي، بينما الصادرات من روسيا هي الأسمدة والكيماويات المختلفة والمنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها من المنتجات الزراعية، وكذلك المنتجات الخشبية".

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