العراق يجدد الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين

جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس، موقف بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمستشارين الدوليين الذين يتولون تدريب القوات العراقية.

وأكد الأعرجي عبر دائرة تلفزيونية مع مساعد الأمين العام للعمليات بمقر حلف شمالي الأطلسي (ناتو)، في بروكسل توماس كوفز حرص العراق على استمرار العلاقة والشراكة مع حلف الناتو، للاستفادة من الشراكة والخبرات في رفع قدرات القوات الأمنية العراقية، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي العراقي.

ودعا إلى تماسك المجتمع الدولي، من أجل ترسيخ وإحلال السلام في المنطقة والعالم.

بشأن الأوضاع في غزة أكد مستشار الأمن القومي العراقي "أن العراق يتطلع لإيقاف القتال في غزة، وموقف العراق الرسمي والشعبي في إدانة استهداف المدنيين والنساء والأطفال، وعلى المجتمع الدولي إيقاف القتال في قطاع غزة، وإيجاد حل يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم".

من جانبه أعرب كوفز عن "التزام الحلف بالدعم والشراكة مع العراق، والتأكيد على تطوير العلاقة في مجال تحقيق الأهداف الطويلة الأمد".