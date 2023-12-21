وزير الخارجية الإيراني يدعو منتدى الحضارات العريقة إلى العمل لإنهاء أزمة غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الجرائم في غزة والضفة الغربية وصمة عار في تاريخ البشرية، داعيا منتدى الحضارات العريقة إلى التنديد بهذه الجرائم واستخدام كافة طاقاته لوقف هذا التدهور المتفاقم وتشكيل محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب.

وأضاف عبد اللهيان، أمام الدورة السابعة لمنتدى الحضارات العريقة، والتي عقدت اليوم الخميس في مركز الدراسات السياسية والدولية لوزارة الخارجية بطهران، أن المنتدى عقد أول دورة له في العاصمة اليونانية أثينا لبناء عالم أكثر ثقافة وسلمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضح عبد اللهيان، أن المنتدى يضم حضارات كان لها أثر طوال التاريخ في إسداء خدمات كبرى للبشرية.

ومن ناحية أخرى، قال عبد اللهيان، إن الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية، هي وصمة عار في تاريخ البشرية، ومن المتوقع أن تبادر الحضارات العريقة التي هي رائدة في التفاهم والسلام، بالتنديد بهذه الجرائم وأن تستخدم طاقاتها لوقف هذا الوضع المتدهور وتشكيل محكمة يمثل أمامها مجرمو الحرب.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن الحوار والتعامل الثقافي بوصفهما إرثا مشتركا للحضارات القديمة، يمثل نموذجا مناسبا لمعالجة التحديات المعاصرة بما فيها القضية الفلسطينية.

وقال عبد اللهيان: "لقد شهدنا خلال العام الجاري ولادة مقيتة مجددا لظاهرة الإساءة للمقدسات الدينية والمسلمين وصمت بعض الدول الغربية"، مضيفا أنه المتوقع أن تضطلع الحضارات العريقة بدورها للحد من هذه السلوكيات.