اندلع حريق في مبنى وسط إسرائيل، اليوم الخميس، جراء سقوط أحد الصواريخ من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانطلاق 35 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب، عقب سماع دوي انفجارات متتالية في تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات أخرى، بحسب وكالة «رويترز».

واعترضت منظومة الدفاع الإسرائيلية، صواريخ فوق العاصمة التجارية لإسرائيل، تم إطلاقها من قطاع غزة، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن رشقة الصواريخ اليوم على تل أبيب وضواحيها هي الأكبر منذ بدء التصعيد الأخير في السابع من أكتوبر الماضي.

