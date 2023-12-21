الجيش الإسرائيلي يزعم: كلب بوليسي سجل أصوات الرهائن القتلى

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن كلبا بوليسيا تابعا للجيش سجل نداءات من أجل النجدة من جانب ثلاث رهائن في قطاع غزة الذين أطلق الجنود النار عليهم بطريق الخطأ بعد ذلك بخمسة أيام.

وجرى إرسال الكلب إلى مبنى خلال عملية قتالية وكان مزودا بكاميرا "جو برو" مثبتة في جسده.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هجاري، وفقا لنص حديث أذيع الليلة الماضية "أطلق الإرهابيون النار على الكلب، ومن تلك النقطة وبعد تحليل المقطع تعرفنا على أصوات الرهائن، وكانت أصوات الثلاثة واضحة تماما".

ولم يتم استعادة الكاميرا المثبتة على جسم الكلب الذي قتل في العملية، وتحليلها إلا أمس الأول الثلاثاء.

وكان المبنى يبعد بمسافة كيلو متر تقريبا عن الموقع الذي أطلق فيه النار على الرهائن فيما بعد.

وبعد تحليل مقطع الكاميرا، يعتقد الجيش الإسرائيلي إن الرجال الذين كانوا يحتجزون الرهائن قتلوا في المواجهة – ما سمح للرهائن على ما يبدو بالفرار.

وأطلق الجنود الإسرائيليون، النار خطأ على ثلاث رهائن إسرائيليين يوم الجمعة الماضي في الشجاعية، بشمال القطاع الساحلي المحاصر. وكانوا بلا قمصان وكان يحمل أحدهم عصا مربوط بها قطعة قماش بيضاء.

وأوضح الجيش فيما بعد أن الجنود تصرفوا بشكل مخالف لقواعد الاشتباك عندما فتحوا النار على أي حال.