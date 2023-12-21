تونس تشدد على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحصار على القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية

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ترأس كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي منير بن رجبية، الوفد التونسي المشارك في اجتماع منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة بمدينة مراكش المغربية.

وحضر منتدى التعاون العربي الروسي وزراء خارجية الدول العربية وروسيا الاتحادية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن منير بن رجبية "جدد موقف تونس الثابت والواضح من العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال".

وأضافت أن منير بن رجبية "شدد على الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والعمل على إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الظالم المفروض عليه في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية".

وأكد كاتب الدولة "دعم تونس الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع والعادل من أجل الانعتاق من نير الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرّف وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشارت الخارجية التونسية إلى أن المنتدى تناول المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين العربي والروسي وخطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي للفترة 2024- 2026 في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.