إصابة 38 شخصا إثر واقعة اختناق بداخل مدرسة تحيا مصر في قنا

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ارتفعت أعداد المصابين بحالات اشتباه اختناق داخل مدرسة "تحيا مصر 2" في مدينة قنا الجديدة، إلى 38 مصابا استقبلهم مستشفى قنا العام وخرج جميعهم بعد تلقي الإسعافات الأولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارا بوقوع حالات اختناق داخل مدرسة "تحيا مصر 2" بمدينة قنا الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، ونقل المصابون إلى مستشفى قنا العام.

وأكد الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ونقيب الأطباء، لـ"الشروق"، أن المستشفى استقبل 38 مصابا بينهم 28 تلميذا و10 من المعلمين والعمال، مصابين بحالات اشتباه اختناق، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وخرج جميع المصابين بعد تلقي الإسعافات وعمل الفحوصات الطبية.

وكشف مصدر بمدينة قنا الجديدة، رفض ذكر اسمه، أن الحادث ربما يكون جاء نتيجة تسريب غاز الكلور المستخدم داخل إحدى المدارس الخاصة، لافتا إلى أن التحقيقات ستكشف عن تفاصيل الواقعة.

وفي نفس السياق، انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام فور ورود بلاغ إلى غرفة أزمات محافظة قنا؛ لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين.

ورافقه حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف كمال رئيس هيئة التأمين الصحي بقنا، والدكتور أشرف الأحمر وكيل مدير الشئون الصحية بقنا والأجهزة الأمنية.

وأكد محافظ قنا، أن الحالات بسيطة وقدمت الرعاية الطبية لهم بالمستشفى، موجها بسرعة التحقيقات في الواقعة ومعرفة سبب الحادث وملابساته.