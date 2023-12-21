الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في سوريا بعد إطلاق صواريخ من داخلها

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس إنه هاجم أهدافا في سوريا بعد تجدد إطلاق الصواريخ من داخلها.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت في مرتفعات الجولان، تم التعرف على أربع عمليات إطلاق من سوريا عبرت إلى إسرائيل.

وأضاف: "ضرب الجيش مصادر النيران وموقعا عسكريا تابعا للجيش السوري".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن "إسرائيل استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار مواقع لقوات النظام في محيط قريتي عرنة وحضر بريف القنيطرة السوري". ولم يتم الإبلاغ عن أي سقوط ضحايا، وفقا للمرصد.

ولم يتضح من هي الجماعة المسؤولة عن إطلاق النار من سوريا.

ومنذ بداية حرب غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، كانت هناك مواجهات متكررة على الحدود الشمالية لإسرائيل.