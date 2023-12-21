16 ولاية أمريكية تسعى لاستبعاد ترامب من الانتخابات

كشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن بيانات شركة محاماة، وجود دعاوى قضائية رفعت في 16 ولاية أمريكية تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة.

وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد" في إشارة إلى الأحداث المحيطة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وهو ما يُزعم أنه يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.