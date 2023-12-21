قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير نقل عروض أفلام، اليوم الخميس، لمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.

وأصدرت بيانا منذ قليل جاء فيه: بعد الإقبال الكبير على مشاهدة عروض الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي الفيلم القصير، سوف يتم عرض الأفلام اليوم بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الجمهور لمشاهدة الأفلام.

يذكر أنه منذ انطلاق فعاليات المهرجان، الثلاثاء الماضي، وتحظي العروض بإقبال جماهيري كبير، خاصة مسابقة أفلام الشباب، التي رفعت لافتة كامل العدد.

وتضمنت عروض اليوم الأول 4 أفلام تنوعت ما بين المصري والعربي والعالمي فمنهم، الفيلم العراقي "آخر الوعود" للمخرج علي عبدالستار، والذي تدور أحداثه حول تداعيات الحرب ما بين إيران والعراق وتأثير ذلك على أفكار الكتلتين من خلال جنديين أحدهما عراقي والآخر إيراني.

فيلم "اللعبة" من الدنمارك للمخرج مازن حاج قاسم، والذي تدور أحداثه حول تصادم الثقافات بين الجد والأحفاد، والذي اصطدم بتأثير الفكر الغربي لديهم عن الفكر العربي ورفضهم الانخراط.

الفيلم المصري "هذا ليس أنت" للمخرج شادي نور فهمي، تدور أحداث في إطار المكان الواحد والبطلة الواحدة التي تخسر عملها وخطيبها في وقت واحد.

وأخيرا الفيلم المصري "فقه أمي" للمخرج عمر عز الدين، الذي يتناول فكرة الخرافات التي نستمع إليها منذ الصغر من قبل الأمهات لأطفالها صغيرين.

كما تضمنت الفعاليات إقامة ماستر كلاس لمدير التصوير نزار شاكر، وماستر كلاس مع المخرجة جيهان إسماعيل عن توجية الممثل.