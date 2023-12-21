اليابان تسعى لتحقيق إجمالي ناتج محلي يتجاوز 600 تريليون ين خلال 2024 لأول مرة

أظهر تقييم صادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي الإسمي سوف يتجاوز 600 تريليون ين (4.2 تريليون دولار) خلال العام المالي 2024 لأول مرة، وهو الهدف الذي حددته الحكومة منذ عقد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه وفقا لمكتب مجلس الوزراء فإنه بعدما أدى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الخام لارتفاع أسعار السلع، سوف يتراجع التضخم إلى 2.5% خلال العام المالي 2024 مقارنة بـ3.0% هذا العام.

ومن ناحية أخرى، سوف ينمو دخل الفرد بنسبة 3.8% مقارنة بـ2.4%، ويرجع ذلك إلى خطة الحكومة لخفض الضرائب مؤقتا.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، الذي بلغ 566 تريليون ين خلال العام المالي 2022؛ ليصل إلى 597 تريليون ين خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إلى 615 تريليون ين خلال العام المالي 2024.

وقال مكتب مجلس الوزراء، إن اقتصاد اليابان سوف يحظى بدفعة من قوة الطلب المحلي، مثل الاستهلاك الخاص وإنفاق رأس المال خلال العام المالي 2024.