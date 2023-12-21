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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في هولندا بشكل طفيف خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

وتراجع معدل البطالة المعدل موسميا من جانب منظمة العمل الدولية إلى 3.5% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 3.6% في أكتوبر الماضي.

وكان معدل البطالة قد بلغ 3.6% خلال نوفمبر 2022.

وتراجع عدد العاطلين إلى 357 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ361 ألفا خلال أكتوبر الماضي.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، إلى 8.2% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 8.4% في أكتوبر الماضي.