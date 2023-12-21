الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تطالب بإخلاء السكان من خانيونس

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي خصص منطقة جديدة تغطي حوالي 20% من وسط وجنوب مدينة خانيونس للإخلاء الفوري.

وأضاف المكتب في تقريره اليومي، أن الاحتلال حدد المنطقة في خريطة إلكترونية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس، والتي كانت قبل السابع من أكتوبر، موطنًا لحوالي 111 ألفا و542 شخصًا، وتضم عددا من مركز الإيواء استوعبت نحو 141 ألفا و451 نازحا، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من الشمال.

وأفاد المكتب، بأن تعليمات الاحتلال المصاحبة للخريطة تدعو السكان إلى الانتقال فورًا للملاجئ جنوب خانيونس، وتحديدًا في أحياء الشابورة وتل السلطان والزهور في محافظة رفح المكتظة أصلا.

وفي السابق، قالت الأمم المتحدة، إن الوصول إلى هذه المعلومات والخرائط الإلكترونية تتعرض للإعاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء.

وشدد المكتب في تقريره اليومي، على أن نطاق النزوح الناتج عن أمر الإخلاء غير واضح.

وبشأن عدد النازحين، بين المكتب أن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للنازحين أمر صعب، ومشيرا إلى أن وكالة الأونروا قدرت حوالي 1.9 مليون شخص في غزة، أو 85% من السكان هم نازحون.