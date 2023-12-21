تلاحق المشاكل الاقتصادية كثيرًا من الجوانب في دولة الاحتلال منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وقرارات حكومة الاحتلال ببدء تنفيذ عدوان عسكري على قطاع غزة، حيث تسبب ذلك في توابع مختلفة، ومنها "تأثيرات على الواردات عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين، وأخرى لقلة العمالة واستدعاء أعداد الاحتياطي للانضمام للقتال، وفي ظل هذه الأجواء تتأثر أيضاً الشركات الناشئة من شبح الغلق".



وجاء في أحدث تقارير منصة "timesofisrae" الإسرائيلية، أن "تحول الصراع أثر بشكل ضخم على الشركات الصغيرة التي تناضل حالياً من أجل البقاء، ومن المبادرات التي حاولت إنقاذ الوضع الراهن، كانت مبادرة شركة أوجين، وهي مؤسسة الإقراض الاجتماعي غير الربحية الوحيدة في إسرائيل، حيث صممت صندوق الإغاثة الاقتصادية الطارئة وأطلقت عليه سيوف من حديد"، وهذا الاسم يتوارد مع الاسم الذي أطلقه الاحتلال على عمية اقتحام قطاع غزة، عملية "السيوف الحديدية".



وتهدف هذه المبادرة بحسب المنصة الإسرائيلية إلى "توفير شريان حياة للشركات الصغيرة التي تتصارع مع توابع الحرب"، ومن الشركات التي تعاني في المجتمع الاقتصادي الإسرائيلي، Elateva، وهي شركة صغيرة في مجال السياحة، كانت قد استعدت، وشركات أخرى، لموسم من الرحلات، ولكن مثل الكثيرين في قطاعهم، تعرضوا لنكسات مالية فورية بسبب الإلغاءات ومصادرة الودائع.



ومع إلغاء جميع الأحداث، وجد المالك نفسه في وضع مالي صعب، وكان قرض المبادرة، البالغ 67000 دولار كان السبب في إنقاذه، حيث قدم الإغاثة اللازمة لتغطية المدفوعات المنتظمة وتأمين مستقبل مستقر نوعاً ما حتى تظهر ملامح للأوضاع المتدهورة في إسرائيل.



وتشير الصحيفة إلى "تأمين مبلغ مذهل قدره 35 مليون دولار، حيث يطمح صندوق سيوف الحديد للإغاثة الاقتصادية الطارئة إلى الوصول إلى 100 مليون دولار خلال الشهر المقبل، لدعم العديد من الشركات النائية".



وأوضح التقرير أن هذه الشركة تتمتع بموقع فريد باعتبارها المقرض الاجتماعي الوحيد في إسرائيل، حيث تتدخل في الحالات التي تعجز فيها المساعدة الحكومية عن حل الأزمات، وتقدم قروضًا بدون فوائد تصل إلى 60.000 شيكل جديد كشريان حياة للعائلات للتغلب على آثار الأزمات.



وتعاني الشركات الناشئة عامة من مشاكل ضخمة، ليس قطاع السياحة فقط، حيث نشرت timesofisrael، تقريراً حديثاً جاء فيه "إن الاستدعاء الهائل للاحتياطيات للحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين يتسبب في خسائر فادحة لكل من الشركات الناشئة الصغيرة وشركات التكنولوجيا الأكثر نضجًا، وفقًا لمسح أجرته Start-Up Nation Policy، أصدره معهد (SNPI) يوم الأربعاء".



ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية التعبئة لما يزيد على 350 ألف جندي احتياطي، من بينهم موظفين يعملون في قطاع التكنولوجيا، محرك نمو الاقتصاد الإسرائيلي، ونتيجة لذلك، تواجه العديد من الشركات الناشئة الحاجة إلى القيام بأعمال تجارية خلال فترة الحرب في ظل غياب الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك المؤسسين والمديرين التنفيذيين ورؤساء البحث والتطوير والمبيعات، مما أثر على عملياتهم اليومية أيضًا، وقدرتهم على جمع التمويل.



ولمواجهة تأثير الحرب على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، أطلقت هيئة الابتكار الإسرائيلية، المسئولة عن توجيه سياسات التكنولوجيا، برنامج تمويل خاص للشركات الناشئة، وظهرت العديد من صناديق الطوارئ الخاصة، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة المتضررة من الحرب.



يذكر أن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أوضحت كثير من المنصات الإخبارية تأثيرات الحرب على قطاع السياحة، حيث أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنفيذ معركة طوفان الأقصى، إلى عطل كبير في القطاع، ألغيت الحجوزات وغادر السائحون خوفا من الحرب، وأشارت إلى ذلك بيزنس إنسيدر، وواينت، والواشطن بوست.



وكان قصد صرح يوني واكسمان، نائب مدير وكالة السفر الإسرائيلية ، لموقع "واينت" إن "السياحة الوافدة تأثرت منذ اليوم الأول للحرب، عاد السياح إلى منازلهم، وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا لاستعادة ثقتهم، لقد أرسلنا الموظفين إلى منازلهم على حساب أيام إجازتهم، وبعد ذلك سوف تكون إجازة غير مدفوعة الأجر، نتوقع أن تساعد الحكومة في دفع النفقات الجارية والمساعدة في الاحتفاظ بموظفي الشركة، لقد تضررت صناعة السياحة في إسرائيل بشدة بالفعل بسبب فيروس كورونا، في الماضي، وانتقل العديد من العمال إلى صناعات أخرى. عندما نعود إلى العمل، هذه المرة لن يكون هناك أي شخص يهتم بالعملاء".



وقالت تالي لوفر، الرئيس التنفيذي للجمعية الإسرائيلية لوكالات السفر والاستشاريين (IATAC)، إن العاملين في مجال السياحة سيحتاجون إلى المساعدة، "خلال جائحة كوفيد-19، واجهنا موقفًا اضطررنا فيه إلى توزيع الطعام على موظفي الصناعة، وإذا لم تتخذ هذه الحكومة إجراءات وتقدم على الفور مساعدة ذات معنى، فأنا أخشى أن نصل إلى نفس الوضع الآن".