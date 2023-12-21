تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، يوم الثلاثاء المقبل، الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان في أول ظهور لهما معًا بعد إعلان خبر زواجهما.

يكشف الصريطي وحنان خلال الحوار العديد من الأسرار عن بداية تعارفهما وقصه الحب التي نشأت بينهما وكيف كانت ردود أفعال أبنائهم.

تستضيف "صاحبة السعادة" في جزء من الحلقة هشام خليل ابن المطربة حنان وإبتهال الصريطي ابنة الفنان سامح الصريطي ليكشفا عن عدد من المفاجآت عند تلقيهما خبر ارتباط الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان.

وفي حلقة الاثنين، تستضيف "صاحبة السعادة" المطرب رامي صبري في سهرة غنائية يقدم فيها مجموعة كبيرة من أغانيه.

كما يتحدث "صبري" عن عدد من المراحل الانتقالية في حياته الفنية ومن ساهم في وصوله إلى المرحلة الحالية جماهيريًا.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض على قناة "dmc" يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساءً.