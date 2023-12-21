القسام تنشر فيديو لـ3 محتجزين إسرائيليين قتلوا بسلاح الاحتلال

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 76 يوما.



وظهر في مقطع الفيديو، 3 أسرى يحملون لوحات تحمل أسماءهم، قبل أن يلقوا حتفهم بسلاح جيش الاحتلال.



وعلقت "القسام" على الفيديو باللغتين العربية والعبرية قائلة: "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم (...) رغم حرصنا عن الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم"، وفقاً لوكالة قدس للأنباء.





كتائب القسام تنشر على حسابها الرسمي :



- رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم

لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم

- למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

נתניהו מתעקש לחסל אותם

- We tried to keep them alive

but Netanyahu insisted on killing them#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Lw9pbcz4Dc — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 21, 2023



وكان الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، قال في تصريحات سبقت نشر مقطع الفيديو، إن "هدف العدو بالقضاء على المقاومة أمر محكوم بالفشل، أما هدف استعادة الأسرى فمساره التبادل فقط".