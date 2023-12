القسام تنشر فيديو لـ3 محتجزين إسرائيليين قتلوا بسلاح الاحتلال

كتائب القسام تنشر على حسابها الرسمي :



- رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم

لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم

- למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

נתניהו מתעקש לחסל אותם

- We tried to keep them alive

but Netanyahu insisted on killing them#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Lw9pbcz4Dc