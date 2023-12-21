مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: ما يحدث في غزة مجزرة لم يشهدها التاريخ

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إنّ ما يحدث في قطاع غزة وحشية ومجزرة لم يشهدها التاريخ، منوهًا أن «هذا المشهد بمثابة جريمة إبادة جماعية، بينما يشاهد العالم ما يحدث دون أن يتحرك».

وأضاف خريشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء شتا عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «هناك محاولة للتصويت على مشروع قرار مصري تقدمه الإمارات، وهو يستهدف تفتيش كل الاحتياجات من خلال الأمم المتحدة، لكن لازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عدم السماح بعدم تنفيذ هذا القرار».

وأشار إلى أن الأمور ستتضح خلال ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن، معربًا عن تطلعه إلى اتخاذ الهيئة العليا للأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارًا حاسمًا بوقف هذه المجزرة وشلال الدم.

ولفت إلى استشهاد ما يزيد عن 20 ألف فلسطيني حتى اللحظة، نصفهم أطفال و6 آلاف بينهم نساء، معقبًا: «للأسف هذا العالم المتوحش يصف نفسه بأنه متحضر، فالحضارة ليست مجموعة من التقنيات، وإن لم تأخذ بعدا إنسانيا وأخلاقيا لا يمكن أن توصف بأنها حضارة».