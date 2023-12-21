مدرب فلومينينسي يتحدى مانشستر سيتي: «مستوانا في الملعب وليس بالعمر»

قال فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي، إنه فخورا كونه ممثلا عن البرازيل، وكشف عن سعادته الغامرة بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2023.

فاز فلومينينسي على حساب الأهلي، بهدفين دون رد، في نصف النهائي، ويلاقي مانشستر سيتي، غدا الجمعة 22-12-2023.

قال دينيز، في المؤتمر الصحفي: «هذا اللقاء هو الأهم لي على الإطلاق خلال مسيرتي التدريبية، كل خطوة في مسيرتي كانت مميزة، لكن هذه المباراة مختلفة بشكل كلي، نحن نواجه فريق ومدرب دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه».

أضاف: «قمنا بعمل جاد وشاق، تطلب الأمر منا بذل جهد كبير من أجل الوصول لهنا، لطالما تمنيت بالوصول هنا في مونديال الأندية، لم أحققها كلاعب، لكن الآن أنا هنا كمدرب».

واصل: «أنا مواطن برازيلي يسير في دمي حب الوطن، وفخور بتمثيل البرازيل».

أكد: «في البرازيل، كرة القدم تمثل لنا أمرا في غاية الأهمية، عندما نخسر ينظر إلينا أننا جلبنا العار لهم».

أردف: «أرضية الملعب هنا مميزة بالفعل، لكن هنالك عوامل آخرى تؤثر علينا سلبا على أسلوب اللعب، كوننا غير معتادين عليها في البرازيل».

اختتم: «الطريقة الأفضل لنا هي الفوز، أن كان هناك استهانة بنا وبقدراتنا فهذا يحفزنا للغاية، مستوانا في الملعب وليس بالعمر».