الأسواق المختارة تشمل أحداث فنية مع الحفلات الموسيقية وأضواء عيد الميلاد وحلبات التزلج على الجليد

كشفت منظمة أفضل الوجهات الأوروبية (EBD)، عن قائمتها لأجمل أسواق عيد الميلاد التي يمكن زيارتها في الفترة من عام 2023 إلى 2024، وذلك بناءً على رقم قياسي بلغ 600000 صوت من قبل مسافرين من 168 دولة حول العالم.

وتعمل منظمة EBD بالشراكة مع أكثر من 350 مكتبًا سياحيًا أوروبيًا وشبكة Eden (الوجهات المستدامة) التي أنشأتها المفوضية الأوروبية لتعزيز تنوع السياحة في أوروبا.

وقالت المنظمة، إن أسواق عيد الميلاد العشرين المختارة تشمل أحداث ثقافية وفنية مع الحفلات الموسيقية وورش العمل الإبداعية وأضواء عيد الميلاد والألعاب النارية والعروض وحلبات التزلج على الجليد، وتلتزم بالاستدامة التي تقدم الأطعمة المحلية والمنتجات البحرية، بحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية.

- وإلى القائمة:

1_بودابست في المجر

للمرة الرابعة، تم اختيار سوق عيد الميلاد في بودابست كأفضل سوق لعيد الميلاد في أوروبا، وذلك بعد فوزه في أعوام 2023 و2021 و2019.

وتحت شعار "حيث يأخذ الحب بيدك"، افتتحت كنيسة Advent Basilica، معرض عيد الميلاد الفريد من نوعه في بودابست، في 17 نوفمبر الماضي، ويغلق في 1 يناير المقبل، حيث يقع أمام كاتدرائية القديس ستيفن في واحدة من أكثر الساحات الرائعة في العاصمة المجرية.

والمكان يعد بأجواء احتفالية فريدة من نوعها مع حوالي 100 عارض حرفي محلي، ومغامرات تذوق حقيقية من خلال الأطباق المجرية التقليدية، وحلبة للتزلج على الجليد، وفعاليات موسيقية.

2_كرايوفا في رومانيا

لدى كرايوفا، سوق عيد ميلاد شهير، وكانت الوجهة الأوروبية الأولى لشتاء 2023. تم اختيار هذه الوجهه أربع مرات على التوالي من بين أفضل أسواق عيد الميلاد في أوروبا.

ومع برنامج ثقافي وترفيهي استثنائي للصغار والكبار، وحلبة للتزلج على الجليد مصنفة من بين الأجمل في أوروبا، وأكواخ عيد الميلاد الخلابة التي جعلت من كرايوفا سوق عيد الميلاد الأكثر سحراً في أوروبا، تقدم كرايوفا أفضل ما في عيد الميلاد لمغامرة عائلية.

3_ميتز في فرنسا

تعد ميتز من أفضل أسواق عيد الميلاد في أوروبا للمرة الثانية. وقد حصلت وجهة عيد الميلاد هذه أيضًا على لقب أفضل سوق لعيد الميلاد للعائلات وأفضل سوق لعيد الميلاد في فرنسا.

وتتسم المدينة بأسواق عيد الميلاد في الساحات الرئيسية، حيث تعرض الهدايا المصنوعة يدويًا في هرم عيد الميلاد مع أفضل أنواع خبز الزنجبيل. كما هناك سوق المأكولات الفاخرة في ساحة لا كوميدي.

4_بوزنان في بولندا

تعد حلبة التزلج على الجليد في سوق عيد الميلاد في بوزنان، واحدة من أفضل الأسواق في أوروبا.

وعيد الميلاد في بوزنان، تم التصويت عليه أيضًا كأفضل سوق لعيد الميلاد في بولندا وحصل على جائزة هذا العام كأفضل حلبة للتزلج على الجليد لعيد الميلاد في أوروبا، ويقع في وسط المدينة مقابل محطة سكة حديد Dworzec Zachodni في ساحة Plac Powszechnej Wystawy Krajowej التاريخية.

والأجواء الفريدة لسوق عيد الميلاد في المعرض تتسم بزينة وأضواء العطلات المضيئة (أكثر من 43000)، وشجرة عيد الميلاد بطول 16 مترًا، وحلبة التزلج على الجليد الخارجية الوحيدة في المدينة.

5_مونتبيلارد في فرنسا

تعد مونتبليار، أحد أجمل أسواق عيد الميلاد في أوروبا. وحازت المدينة للمرة الثالثة ضمن المراكز الخمسة الأولى لجوائز أفضل أسواق عيد الميلاد في أوروبا المرموقة. يشتهر سوق عيد الميلاد في المدينة عالميًا بجمال إضاءاته.

6_ ريجا في لاتفيا

يعد سوق عيد الميلاد في ريجا، واحد من أفضل الأسواق في أوروبا. يظهر سوق عيد الميلاد في ريجا ضمن أفضل 10 أسواق لعيد الميلاد في أوروبا. ريجا تعتبر كذلك الوجهة الأكثر أصالة لعيد الميلاد في أوروبا.

تحول السوق الواقع في قلب مدينة ريجا في ساحة دوما، بفضل الزخارف الخفيفة ورائحة النبيذ الساخن والقرفة والزنجبيل واللوز المحمص، إلى أرض العجائب الشتوية.

7_جوفوني وأستي في إيطاليا

تتمتع جوفوني بفخر بألقاب أجمل سوق عيد الميلاد في إيطاليا وسوق عيد الميلاد الأكثر رومانسية في أوروبا. يقام "أرض عيد الميلاد السحرية" في قرية جوفوني الصغيرة على تلال لانجيري رويرو، وهي منطقة النبيذ في بيدمونتي، وهي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتتحول قرى جوفوني وأستي المجاورة، خلال موسم العطلات، إلى مملكة سانتا كلوز (بابا نويل) السحرية، مع العديد من المعالم الثقافية وتذوق الطعام. وتقدم أسواق عيد الميلاد الحرف اليدوية المختارة من جميع أنحاء إيطاليا.

8_ برمنجهام في إنجلترا

سوق عيد الميلاد في فرانكفورت في برمنجهام يعد أكبر سوق ألماني أصيل خارج ألمانيا والنمسا.

ويقع سوق برمنجهام فرانكفورت لعيد الميلاد على خلفية مذهلة للمباني البلدية الكبرى بالمدينة في ساحة فيكتوريا ومنطقة التسوق نيو ستريت الصاخبة، وهو أكبر سوق ألماني أصيل لعيد الميلاد خارج النمسا وألمانيا. ويضم أكثر من 100 كشكًا رائعًا لبيع الألعاب التقليدية والحلي والفنون والحرف اليدوية.

9_ ماديرا في البرتغال

تعد جزر ماديرا وبورتو سانتو، وهي جزء من أرخبيل ماديرا في البرتغال، من بين أكثر الجزر زيارة لجمالها النادر.

وماديرا هي أفضل وجهة لليلة رأس السنة الجديدة في أوروبا، كما حصلت على جائزة أفضل سوق مشمس لعيد الميلاد في أوروبا. وتضيف تقاليد الجزيرة ومناخها وفن الطهي المحلي والأحداث الرئيسية نكهة فريدة إلى سوق عيد الميلاد التقليدي الذي يقام على طول الممرات المركزية في أفينيدا أرياجا في قلب عاصمتها فونشال.

10_ فالكنبورج في هولندا

فالكنبورج هو سوق عيد الميلاد المفضل في هولندا ويتميز بأفضل موكب لعيد الميلاد في أوروبا. ومع قصر الأيام، تصبح فالكنبورج، في منطقة هيوفيلاند الساحرة في جنوب هولندا، "مدينة سانتا" المريحة والمبهجة، في الفترة من 17 نوفمبر حتى 7 يناير 2024.

11_بروكسل في بلجيكا

يعد سوق عيد الميلاد في الساحة الكبرى (جراند بلاس) ببروكسل، واحد من أجمل الأسواق، كما يعد " عجائب الشتاء" سوق عيد الميلاد المفضلة في بلجيكا، تليها تلك الموجودة في جنت وأنتويرب وبروج ولييج.

12_ترير في ألمانيا

سوق ترير لعيد الميلاد أفضل سوق لعيد الميلاد في ألمانيا. يقع سوق ترير لعيد الميلاد في الساحة الرئيسية التي تعود للقرون الوسطى مع الخلفية الرائعة لكاتدرائية ترير. توفر الأكشاك الـ 95 المزينة بشكل جذاب إطارًا مناسبًا لهذا الحدث الرائع.

13_ادنبره في اسكتلندا

مع الهدايا التي تحمل طابع هاري بوتر و المنتجات المحلية المصنوعة يدويًا، يفتخر سوق عيد الميلاد المذهل في حدائق شارع إيست برينسز بالهدايا المميزة.

14_ فيينا في النمسا

من منتصف نوفمبر وحتى عيد الميلاد، تتحول أجمل ساحات فيينا إلى أسواق عيد الميلاد السحرية. ومن أشهر الأسواق سوق "سحر المجيء في فيينا" التقليدي، الذي يحول ساحة مجلس المدينة إلى أرض خيالية مشرقة.

ويمكن رؤية هدايا عيد الميلاد وزينة الأشجار والحلويات والمشروبات الدافئة وورش عمل عيد الميلاد الغنية بالحرف اليدوية للأطفال.

15_ ساراندا في ألبانيا

هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها سوق ساراندا لعيد الميلاد في ألبانيا في تصنيف أفضل أسواق عيد الميلاد في أوروبا. ساراندا هي مدينة حديثة وديناميكية ووجهة مثالية على مدار العام لقضاء العطلات المشمسة أو الثلجية.

يحول سوق ساراندا لعيد الميلاد منتزه المدينة إلى أرض العجائب الشتوية في الفترة من 6 ديسمبر إلى 2 يناير، مع زخارف متلألئة وشجرة عيد الميلاد الجميلة وحلبة للتزلج على الجليد وأكواخ خشبية ومنصات للموسيقى.

16_ لندن في إنجلترا

لندن وجهة مذهلة لعيد الميلاد، مع عودة فعاليات Hyde Park Winter Wonderland لمدة ستة أسابيع اعتبارًا من 17 نوفمبر، مع المزيد من وسائل الترفيه.

كما يقدم سوق Angels Christmas Market الهدايا والحرف اليدوية غير العادية، بما في ذلك الشموع والمجوهرات والألعاب الخشبية وزينة عيد الميلاد.

17_دريسدن في ألمانيا

سوق Striezelmarkt في دريسدن يتمتع بطابع فريد من نوعه حيث يحتفل بمرور 587 عامًا على تأسيسه.

18_ براغ في التشيك

تفتخر براغ، وهي خامس أكثر المدن الأوروبية زيارة، بسوق عيد الميلاد في ساحة المدينة القديمة وهو أكبر مشروع من نوعه في جمهورية التشيك.

ويقع في قلب المدينة، وهو سوق تشيكي تقليدي حيث يعرض التجار في العشرات من الأكشاك الخشبية سلع عيد الميلاد مثل الكرات الزجاجية التشيكية التقليدية والمنتجات المصنوعة من اللؤلؤ الزجاجي أو القش والألعاب الخشبية.

19_بروج في بلجيكا

تتمتع مدينة بروج الرومانسية بأحد أجمل أسواق عيد الميلاد في أوروبا. من نهاية شهر نوفمبر، يتحول وسط المدينة التاريخي إلى احتفال عيد الميلاد العملاق. يقع سوق بروج لعيد الميلاد والشتاء، في وسط المدينة، مع مجموعة واسعة من الأكشاك التي تقدم المأكولات والمشروبات المحلية اللذيذة.

20_ مانشستر في إنجلترا

سوق عيد الميلاد في مانشستر يعد أحد أكبر وأجمل الأسواق في المملكة المتحدة. كما يعد سوق عيد الميلاد الأكثر أصالة، وربما الأفضل في البلاد وهو وجهة مثالية للاحتفال.