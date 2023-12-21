البرلمان الإيطالي يرفض إصلاح آلية الاستقرار في منطقة اليورو

رفض مجلس النواب، الغرفة الأدني في البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة خططا لإصلاح آلية الاستقرار الأوروبي.

ورفضت الأحزاب اليمينية المؤيدة للحكومة هذا الإجراء، بأغلبية 184 صوتا مقابل 72 صوتا أيدوا الإجراء وامتناع 44 عن التصويت.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو العشرون قد اتفقوا على ضرورة إصلاح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2012 لضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وبينما كان قد تم التوصل لاتفاق بشأن إصلاح معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي في 2020، إلا أنه تعين أن توافق البرلمانات الوطنية على الإصلاحات. وقد تم ذلك في كل الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو، لكن إيطاليا تواصل عرقلة الإصلاحات.

وتهدف الإصلاحات إلى تسهيل منح القروض لدول منطقة اليورو التي تواجه أزمات اقتصادية أو مالية وتوفير إعادة التأمين لتصفية البنوك المفلسة. وتهدف هذه المساندة المشتركة إلى تثبيت استقرار النظام المصرفي الأوروبي.