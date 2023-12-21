نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو بعنوان "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"، حيث استعرضت مراحل تصنيع واستخدام قناصة "الشهيد عدنان الغول" في حربها ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

فمن هو الشهيد عدنان الغول؟ وماذا كان يمثل لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"؟

هو يحيى محمود جابر الغول "أبو بلال"، والمعروف بعدنان الغول، ولد في مخيم الشاطئ في غزة، سنة 1958، وهو كبير مهندسي القسام، ومخترع أول قنبلة يدوية فلسطينية، ويعتبر أبو صاروخ "القسام".

ويعتبر عدنان الغول من الجيل الأول من قياديي ومؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، حيث كان مساعدا ليحيى عياش، أبرز وأهم القادة العسكريين في كتائب "القسام"، الذين اغتالتهم إسرائيل، حيث اتهمته بالمسئولية عن مقتل عشرات الإسرائيليين عبر تنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات الانتحارية داخل إسرائيل، وفقا لتقرير سابق لشبكة "بي بي سي".

ووفقًا للتقرير، فقد تمكن الغول، الذي درس الهندسة في الخارج، من تصنيع القنابل والصواريخ والقذائف محليا مما أكسب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قدرات جديدة لم تكن تملكها سابقاً.

لذلك، توصفه حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأنه "أسطورة ورائد تصنيعها العسكري"، فقد تولي قيادة وحدة التصنيع العسكري في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومسؤولية نائب قائد الأركان حتى اغتياله.

فقد استطاع الغول أن ينقل المقاومة الفلسطينية نقلة نوعية من خلال تصنيع أسلحتها محلياً في ظل الحصار المفروض وشح السلاح، فأنتجت كتائب القسام تسع صناعات عسكرية بقيادته، كان أبرزها صاروخ "القسام" وقذيفة "الياسين"، وعمل على مشروع القذائف المضادة للدروع مثل صاروخ "البنا" و"البتار".

- على رأس قائمة الاغتيالات الإسرائيلية لعقدين وأكثر

كان الغول على رأس المطلوبين وقائمة الاغتيالات في الاحتلال الإسرائيلي، منذ الثمانينات، ولمدة تزيد عن 20 عاما تعرض خلالها لعدة محاولات اغتيال باءت بالفشل، لكنه فقد اثنين من أبنائه فيها وفي تداعياتها، وهما بلال، الذي استشهد، في عام 2001، خلال محاولة اغتيال والده عدنان، ومحمد وابن عمه، في عام 2002، خلال اقتحام الجيش الاسرائيلي لمنزله، الذي دمر كليا في منطقة المغراقة.

وبعد سنوات ظل خلالها أقدم المطلوبين في إسرائيل، اغتيل الغول في 21 أكتوبر 2004، في مدينة غزة، بعد استهداف سيارته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليستشهد عن عمر 46 عاما.

وقال شهود عيان، حينها، لـ"العربية"، إن الغول قتل عندما أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخين على السيارة التي كانت تقله في شمال مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن مساعده عماد عباس، 37 عاما، استشهد معه، فيما جرح شخصان آخران أحدهما كانت إصابته خطيرة، موضحة أن جثتي الشهيدين تحولتا إلى أشلاء متفحمة بفعل الإصابة المباشرة للسيارة بالصواريخ.

وبعد اغتياله، تجمع مئات الفلسطينيين غالبيتهم من عناصر المقاومة "حماس" أمام مستشفى الشفاء في غزة، مرددين هتافات تدعو إلى الثأر وتنفيذ عمليات "استشهادية" ردا على اغتيال الغول.

- موكب جنائزي يجوب شوارع غزة

وفي جنازته، خرج مئات الآلاف من سكان غزة لوداع عدنان الغول، 46 عاما، أحد القادة البارزين في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد اغتياله من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق الموكب الجنائزي من مشفى الشفاء بغزة ومن ثم إلى منزلي الشهيد من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل الصلاة عليه في المسجد العمري الكبير.

وتقدم عدد من قادة حركة "حماس" والعشرات من المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء وهم يتوعدون من خلال العمليات النوعية.

هنية: كان مشروع جهاد ومقاومة وحده

وقال حينها إسماعيل هنية، أحد قادة حركة "حماس"، وفق ما نقلته "العربية" السعودية، أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية فقدت اثنين من الشهداء والقادة العظام، في إشارة إلى الغول وعماد عباس القائد الذي اغتيل معه أيضا.

ووصف هنية الغول بأنه كان مشروع جهاد ومقاومة وحده، منذ أن التحق بركب حركة حماس، مشيرا إلى أنه كان يمتلئ حماس وحبا للجهاد وحبا للكفاح المسلح، وأنه هو من أوائل من امتشق البندقية وجاب في شوارع غزة وخارجها.

وأضاف هنية، أن الغول عاد إلى أرض الوطن ليكمل المسيرة وليحمل الراية في سبيل الله وليكون أحد قواعد البناء في داخل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولا يسطيع أحد أن ينكر هذا الدور العظيم له في إطار التصنيع وفي تطوير وسائل المقاومة الفلسطينية، فقدم للمقاومة وللشعب الفلسطيني الكثير.