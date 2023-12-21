بوادر أزمة سياسية بين الجزائر وحكومة مالي

استدعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، سفير مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايجا، وذلك على ردا على استدعاء وزارة الخارجية في باماكو سفير الجزائر في مالي.

وكانت وزارة الخارجية في مالي، أعلنت انها استدعت أمس الأربعاء، سفير الجزائر "لإبلاغه احتجاجا شديدا" من جانب السلطات المالية "على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي".

وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن عطاف "ذكّر بقوة بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا".

وأبرز المصدر ذاته، تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، إضافة إلى قناعتها العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.

ونتيجة لهذين المبدأين، ترى الجزائر أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكل أبنائها دون أي تمييز أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن ترسيخ سيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

كما لفت المصدر أن عطاف أشار إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 ديسمبر 2023، الذي دعت فيه الجزائر "جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".

كما تم التأكيد لسفير مالي أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.