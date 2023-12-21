مسئول إسرائيلي: نرفض أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب

أكد مسئول إسرائيلي بارز، اليوم الخميس، رفضه القاطع السماح للسلطة الفلسطينية، بإدارة قطاع غزة بعد الحرب الجارية.

وتتولى السلطة الفلسطينية، بقيادة حركة فتح، إدارة الضفة الغربية المحتلة حاليا.

واتهم المسئول الإسرائيلي، الذي تحدث للصحافة شرط عدم الإفصاح عن هويته، السلطة الفلسطينية بـ"التحريض على الكراهية ضد إسرائيل، وتربية الأطفال الفلسطينيين على قتل الإسرائيليين"، على حد زعمه.

كما أقر بأن معظم دول العالم، وبينها الولايات المتحدة، حليف إسرائيل القوي، تريد أن تتولى السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة غزة، وأردف بأن ذلك لن يكون مقبولا للحكومة الإسرائيلية.

وقال: "هذا هو السبب لماذا نريد قيادة جديدة، إدارة مدنية محلية في غزة، تتولى مقاليد الأمور بنفسها... لدينا هذه الرؤية لغزة جديدة، يقودها عقلاء لا يتسمون بالكراهية".