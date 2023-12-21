انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في الكونغو الديمقراطية

انطلقت الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، حيث وُجهت الدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

ويحظى الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الذي تم انتخابه في عام 2018 لبدء فترة رئاسية مدتها خمسة أعوام، بفرصة جيدة لإعادة انتخابه، بسبب عدم قدرة المعارضة على التوحد خلف مرشح واحد.

وقال جيسون ستيرنز مؤسس مجموعة الأبحاث الكونغولية في جامعة نيويورك: "إذا لم تتم هذه الانتخابات بطريقة موثوقة، فسيؤثر هذا بشدة على إيمان الشعب الكونغولي وثقته بالعملية الانتخابية والديمقراطية بوجه عام".

وتعد الانتخابات بمثابة كابوس لوجيستي يكلف مليارات الدولارات، ويتوقع دبلوماسيون أن تحتاج لجنة الانتخابات إلى تمديد التصويت بضعة أيام في المناطق النائية في البلاد التي تقارب مساحتها مساحة غرب أوروبا.

ولا يزال من غير الواضح موعد الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

ومن المقرر أن يؤدي الفائز في الانتخابات، اليمين الدستورية في 20 من يناير المقبل.

كما سيصوت المواطنون من أجل انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في كينشاسا، وأعضاء برلمانات الأقاليم والمجالس المحلية.

وكان تشيسكيدي قال من قبل إنه يرغب في تحويل البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 100 مليون نسمة، إلى "ألمانيا أفريقيا".