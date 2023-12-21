شهدت مدينة برلين اليوم الخميس عرض صورة عام 2023 من اليونيسف، والتي تركز على مرح وبراءة وانطلاق الطفولة، في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

وتظهر أفضل صورة، والتي التقطها المصور البولندي باتريك جاراتش، ثلاث صبايا بأحد المروج غربي أوكرانيا، تركب إحداهن دراجة، وفي الخلفية تتصاعد سحابة من الدخان الأسود من منشأة لتخزين النفط.

وقالت إلكه بودنبندر، قرينة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والتي تدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن المصور البولندي التقط "صورة مؤثرة للغاية وسط تناقض طاغ".

وأضافت: "يخيم شبح الحرب على حياة الأطفال اليومية"، ورغم ذلك، تظهر الصورة الأمل أيضا.

وكانت جائزة ثاني أفضل صورة من يونيسف لعام 2023، من نصيب المصور الألماني أوليفر فيكن، والذي التقط صورة تلقي نظرة قريبة على عمالة الأطفال في أفغانستان.

وفازت بالجائزة الثالثة ناتاليا سابرونوفا، وهي مصورة روسية المولد، ركزت في صورتها على أطفال السكان الأصليين في روسيا.

وجرى تكريم سبعة أعمال أخرى، من بينها سلسلة صور للكلبة إنيا، التي تستخدم في الكشف عن الإصابة بمرض السكري، ومالكها يوهانيس، وتبلغ إنيا من العمر 11 عاما.

وفي إطار منافسة دولية، دون تقديم جوائز فعلية، تقوم اليونيسف في ألمانيا، بصفة سنوية، بتكريم الصور والتقارير المصورة التي توثق حياة الأطفال والظروف المعيشية التي يحيون فيها.

ومن المقرر عرض أفضل صور العام من يونيسف بمتحف "ويلي براندت" في العاصمة الألمانية برلين بداية من شهر فبراير المقبل.