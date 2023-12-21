الصحة العالمية: 9 مستشفيات من أصل 12 تعمل بجنوب غزة وخدماتها لا ترقى لمواكبة حجم الإصابات

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، عن تطورات الأوضاع الصحية في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الأوضاع الصحية في شمال قطاع غزة متدنية، ذاكرا أن شمال القطاع كان يعمل به 24 مستشفى قبل الحرب بسعة سريرية 2000، ولكن الآن لا يعمل سوى 4 مستشفيات لا تقدم أية خدمات أساسية.



وأوضح أن هناك 12 مستشفى في جنوب القطاع وحاليا يعمل منها 9 فقط، ولكن الخدمات التي تقدمها لا ترقى لمواكبة الإصابات جراء الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي، مشددا على أنه في ظل اكتظاظ الجنوب بالنازحين فإنهم لا يستطيعون الحصول على أية خدمات طبية.



وتابع: «قبل هذه الاعتداءات كنا نتعامل مع الوضع الصحي في غزة والأراضي الفلسطينية، ونشاركها مع الأمم المتحدة ولن يشتكي أحد منا، ولكن بعض الجهات ظهرت بعد الحرب تشكك في البيانات، إلا أننا مصرون على دقة وصدق بياناتنا هذه، لأننا نتعامل مع وزارة الصحة الفلسطينية».



وفي سياق متصل، كشف عن آخر مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا، قائلا إن المنظمة تتابع هذا المتحور وتعتبره من المتحررات تحت الملاحظة وغير مقلق من حيث الأعراض والشدة والخطورة في إحداث الوفيات.



وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها في بداية جائحة كورونا، خاصة في ظل انتشار الالتهابات الفيروسية بفصل الشتاء"J. N. 1".