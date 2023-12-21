رئيس الفلبين: مانيلا تصر على حقوقها في بحر الصين الجنوبي وسط تحذيرات بكين

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قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إن بلاده تصر على تأكيد حقوقها في بحر الصين الجنوبي، رغم تحذير بكين لمانيلا من إثارة "مشكلات" في المياه المتنازع عليها.

وأضاف ماركوس في بيان، منقول من كلمته أمام الجيش اليوم الخميس، أن الفلبين "تظل قوة وصوتا للعقل" رغم "الكثير من محاولات الاستفزاز".

وتابع أن بلاده تمثل "السلوك المسؤول والكريم في حل المشكلات بمقتضى القانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي تصريحات الرئيس الفلبيني بعدما قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن علاقات البلدين "تواجه صعوبات خطيرة".

وأوضح وانج أن مانيلا "يجب أن تتصرف بحيطة"، وحذرها من الاصطدام بـ"قوى خارجية خبيثة".

وتصاعدت حدة التوتر بين الصين والفلبين، حيث اشتبكت سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي عدة مرات على مدار الشهور الأخيرة. واحتجت مانيلا على ما وصفته بأنه بتحرش من جانب بكين، التي ردت بأن تصرفاتها قانونية.